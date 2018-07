"Leben.Lieben.Leipzig": Alle Infos zur neuen Serie

Nach dem Mega-Erfolg von „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“ steht jetzt die nächste RTL2-Serie in den Startlöchern! Diesmal dreht sich wohlmöglich alles um eine verrückte WG in Leipzig…

Dieser „Köln 50667“-Star spielt die Hauptrolle

Die Serien-Fans unter euch werden in Zukunft einen ganz schön straffen Zeitplan haben – denn nach „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“ folgt jetzt ein weiterer Ableger, der sich in einer sächsischen Großstadt abspielen wird – und auch nach ihr benannt ist: „Leben.Lieben.Leipzig“ soll die neue Serie heißen. Noch diesen Monat sollen die Dreharbeiten beginnen! Und die Hauptrolle übernimmt ein Girl, das euch mit Sicherheit bekannt vorkommt: Janine Pink! Denn die 31-Jährige spielte bereits bei „Köln 50667“ mit und schlüpfte ab 2013 in die Rolle der quirligen Stripperin "Yvonne Voss"! Dort mischte sie an der Seite ihres Partners "Jack" die Serie auf und chillte in ihrer Mittagspause auch gerne mal mit Serienliebling Danny Liedtke (28)!

Janine hat also schon einige Fans – 2017 wurde sie sogar bei einem Radiowettbewerb zur „Sexiest Sächsin“ gewählt. Ihr dürft gespannt sein, welche Figur die hübsche Brünette in „Leben.Lieben.Leipzig“ verkörpern wird!

Was erwartet euch bei „Leben.Lieben.Leipzig“?

Worum es in der Serie genau gehen soll, wer noch alles mitspielt und welchen Sendeplatz „Leben.Lieben.Leipzig“ bekommen wird, ist noch nicht bekannt. Die Produktionsfirma filmpool hält bislang alles streng geheim! Nur so viel: Es soll eine Reality-Soap werden. Gut möglich wäre es also, dass sich die Leipziger Serie an den beiden Quoten-Kings „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“ orientiert und wir bald in den Alltag einer sächsischen WG eintauchen können.

