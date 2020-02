Daher kennt man die neue "Krass Schule"-Darstellerin

Ab dem 17. Februar geht’s endlich wieder los mit "Krass Schule". Dann läuft jeden Tag um 17:05 Uhr eine neue Folge auf RTL ZWEI. Geplant sind 140 Episoden, die man anschließend auch auf TVNow streamen kann. Mit dabei sind wieder ein paar neue Charaktere – unter ihnen auch ein Gesicht, dass vielen „Köln 50667“-Fans bekannt vorkommen könnte: Jessica Faust! Die 25-Jährige spielte von 2012 bis 2016 die Rolle der Chantal Kuhnt in der beliebten Daily-Soap. Ohnehin verändert sich bei der Erfolgsserie „Köln 50667“ in letzter Zeit so einiges. Viele Stars aus dem Hauptcast werden ausgetauscht und probieren etwas Neues aus. Jessi gehört damals neben Ex-„Köln 50667“-Darstellerin und BFF Yonne Pferrer zu den Hauptrollen.

"Krass Schule": Diese Rolle übernimmt Jssica Faust!

Bei „Krass Schule“ verkörpert Jessica Faust ab sofort die Lehrerin Jessi Köhler. Promiflash hat der Serien-Star schon vor Staffelbeginn verraten, welche Gemeinsamkeiten sie mit ihrer Rolle hat: "Zum einen teilen wir uns den wunderschönen Namen 'Jessi' und zum anderen studiere ich tatsächlich auch auf Lehramt." Auch mit ihren neuen Kollegen am Set kommt die Schauspielerin bisher super klar: "Ich wurde super lieb und herzlich aufgenommen. Meine ganzen Kollegen vor und hinter der Kamera sind echt der Hammer. Wir lachen viel zusammen und quatschen über Gott und die Welt“."

Jessi Faust wechselt von "Köln 50667" zum Format "Krass Schule" RTL Zwei

