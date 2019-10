Tödlicher Autounfall von Ingo Kantorek: Schock für Familie, Freunde und Fans

Ingo Kantorek und seine Frau verstarben dieses Jahr im August bei einem schlimmen Autounfall. Die beiden sind gerade mit ihrem PKW auf der Autobahn unterwegs, als der Unfall passierte. Ein großer Schock für Familie, Freunde und Fans. Und auch heute fällt es ihnen schwer diesen Verlust zu akzeptieren. Kurz vor ihrem Unfall postete der "Köln 50667"-Star zusammen mit seiner Frau noch ein Selfie und sprach via Instagram mit seinen Followern. Heute, zwei Monate später, sitzt der Schmerz immer noch sehr tief.

RTLZWEI strahlt Reportage über Ingo Kantorek aus

"Der Film soll sein Schaffen als Schauspieler würdigen, ihn aber auch als Menschen portraitieren und seine ganze Geschichte erzählen. Wir möchten zeigen, wofür er stand, was ihm wichtig war und wofür er gelebt hat. Zudem werden Freunde, Kollegen und Fans in der Sendung zu Wort kommen", so das offizielle Statement von RTLZWEI. Der TV-Sender teilte sämtliche Infos über den "Alex"-Darsteller Ingo Kantorek aus "Köln 50667" in einer emotionalen Abschieds-Reportage. Für alle die die Sendung verpasst haben: Auf TVnow könnt ihr die Reportage "Ingo Kantorek – Ein Leben voller Leidenschaft" in der Mediathek streamen.

Emotionale Worte von seiner Mutter

Es kostete sie viel Überwindung, aber auch die Mutter von Ingo Kantorek trat vor die Kamera und sprach in der Reportage über ihren Sohn. „Als ganz Kleiner war er Zucker. Er war ganz lieb, ganz anhänglich“, erzählte sie. Auch Freunde erinnern sich gerne an seine positive und lustige Art. Und so wird er uns allen auch immer in Erinnerung bleiben.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!

Abstimmen