“Köln 50667”: Dieser Star feiert Comeback!

Der Cast von "Köln 50667" wächst wieder

Maria Lo Porto kehrt wieder in die Daily-Soap "Köln50667" als Neue zurück! Die Schauspielerin übernahm in der RTLII-Sendung die Rolle der Sophia. Allerdings stieg sie im letzten Juni überraschend und zum Trauer vieler Fans aus. Sie verließ letztes Jahr die Sendung, nachdem ihr Vetrag ausgelaufen war. In einem Interview mit Promiflash erklärte Maria Lo Porto, dass sie darüber auch traurig war, da sie sich so gut mit der Crew verstand. Mit ihrer Rückkehr bringt Maria jetzt auch neue Inspiration für ihre Rolle mit: „Ich wünsche mir für Sophia, dass sie ein bisschen ruhiger und erwachsener wird und natürlich, dass sie ihre große Liebe findet.". Wir können uns nun wieder regelmäßig auf Maria Lo Porto als Sophia bei "Köln 50667" freuen!

„Köln 50667“: Immer werktags, um 18:05 Uhr bei RTL II RTL II / Renè Schiffer

Das ist neu bei der "Köln 50667"-Darstellerin

Maria Lo Porto hat eine Pause von der Sendung "Köln 50667" gemacht, in der sie sowohl ihr Aussehen als auch ihr Privatleben stark verändert hat. Wir kennen sie als brünettes Mädchen, aber davon ist nicht mehr so viel übrig. In ihrer "Köln50667"- Auszeit beschloss Maria Lo Porto, dass sie optisch und persönlich frischen Wind in ihr Leben bringen möchte. Deswegen ließ sie sich ihre langen Haae in kallrot färben und einige Tattoos schmücken nun ihren Körper. Außerdem hat sie einen kleinen, flauschigen Freund jetzt immer an ihrer Seite. Sie selbst erklärte zu ihrem Wandel: „Wie ihr seht, ich habe mich viel tätowieren lassen, habe eine komplett neue Haarfarbe, habe mich viel mit mir selbst beschäftigt und habe einen kleinen Hund, mit dem ich viel Zeit verbringe“. Echt cool wie Maria Lo Porto ihr Ding durchzieht, oder?

