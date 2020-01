Diesen Charakter wird Danilo Christilli bei "Köln 50667" verkörpern!

Moment mal, den kennen wir doch? Richtig gesehen! Zuletzt suchte der Serien-Schnuckel Danilo Christilli nämlich erst im Herbst 2019 in der Kuppelshow "Love Island" nach der großen Liebe, feiert aber jetzt bei einer anderen RTLZWEI-Sendung erneut Comeback. Tatsächlich ergattert Danilo eine Rolle als Seriendarsteller bei "Köln 50667". Nach dem Doppel-Ausstieg von den Serienlieblingen Lina und Phil erwartet die "Köln 50667"-Zuschauer eine coole Veränderung. Ab dem 28. Januar wird Danilo nämlich täglich bei RTLZWEI über die Bildschirme flimmern. Mit seiner Rolle als Antonio Bianchi sorgt er in der Dom-Stadt für ganz schön viel Aufregung. Sein Charakter ist gelernter Schreiner, arbeitet allerdings als Male-Model und verdreht gleich zum Einstieg zwei Mädels die Köpfe. Seine Rolle als Vollblutcasanova verkörpert der gebürtige Italiener also damit zu 100%.

"Köln 50667": Für Danilo werden Träume wahr!

Bereits vor einiger Zeit zieht der 23-Jährige in die Dom-Stadt und steht nun auch schon seit einigen Wochen für das Vorabendformat vor der Kamera. Auf Instagram verrät der Südländer seinen Followern, dass mit seiner Rolle als Seriendarsteller ein richtiger Traum in Erfüllung gegangen ist: "Ich kann es selbst noch nicht glauben das ein Traum in Erfüllung gegangen ist. Ich bin unglaublich dankbar und glücklich dafür! Als die Anfrage für das Casting kam, war für mich die Antwort klar!!.. Ja und ich musste natürlich erstmal meine schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen und das Team überzeugen. Ich habe daran geglaubt und mein bestes gegeben. Eins kann ich euch sagen, ich brenne wirklich dafür 🧡🔥 und vor allem darf ich bei dieser Sendung mitmachen wo so viel Herz und Power drin steckt!! ein ganz ganz ganz dickes Dankeschön an alle die mir das ermöglicht haben! Ihr seit in meinem ♥️!" Gegenüber Promiflash schwärmt er außerdem bereits von der Arbeit am „Köln 50667“-Set: "Ich wurde sehr herzlich aufgenommen und fühle mich sehr wohl, das ist mir wichtig." Mit dem gesamten Team und allen Darstellern scheint sich Danilo ebenfalls bestens zu verstehen: „Die Kollegen sind mega nett! Nicht nur die Darsteller, sondern das ganze Team bei 'Köln 50667'."

