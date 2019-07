„Köln 50667“ & „Berlin Tag und Nacht“-Stars zeigen sich nackt!

"Es war schon immer ein Traum von mir, mal auf einem Playboy-Cover zu sein"

Sophie Imelmann aus der Serie "Köln 50667" und "Berlin Tag und Nacht"-Schauspielerin Nathalie Bleicher-Woth posieren nackt auf dem neusten Playboy-Cover. Beide Frauen spielen in den verschiedenen RTL2-Sendungen mit und lernten sich nun bei dem Shoot kennen. Sophie Imelmann verrät in einem Interview, dass es schon immer ihr Traum gewesen sei, auf einem Playboy-Cover zu sein. In dem Gespräch ist Sophie total selbstbewusst und schwärmt von der angenehmen Atmosphäre beim Shooting: "Ich konnte das Shooting total genießen. Wir waren ein kleines Team. Alle waren super herzlich und liebevoll. Es hat sich eher so angefühlt, als wäre man mit Freunden auf einer Yacht und alle haben sich um mich gekümmert. So ein Shooting hatte ich noch nie in meinem Leben und es war eine meiner schönsten Erfahrungen bisher." Ein bisschen Nerven aufreibend war das Ganze aber wohl doch: "Natürlich war ich am Anfang nervös. Vor allem wegen der Nacktheit und ich hatte Angst, dass mir die Fotos nicht gefallen würden. Aber in dem Moment als mein Shirt aus war, habe ich mich so wohl in meiner Haut gefühlt und so frei wie fast noch nie. Das Shooten hat mir einfach Spaß gemacht, ich wollte überhaupt nicht mehr aufhören. Ich habe die ersten Fotos auf der Kamera gesehen und dachte mir nur: WOW - das bist du!". Sophie erklärt auch, dass sie schon immer ein großer Fan des Magazins gewesen ist und, dass ihr Umfeld sie total unterstützte, als sie von dem Shoot erzählte. Auf die Frage, wie sie auf die Anfrage für das Shooting reagierte, sagte sie: "Zuerst war ich ehrlich gesagt geschockt. Aber positiv! Ich hätte niemals damit gerechnet eine Anfrage vom Playboy zu bekommen und war total aufgereg". Es gibt diesmal allerdings zwei Ausgaben, eine mit Nathalie Bleicher Woth von "Berlin Tag und Nacht" und die andere mit Sophie Imelmann von "Köln 50667".

Die beiden Cover sind jetzt im Handel Ana Dias für Playboy August 2019

Wer sind die beiden in den Serien "Köln 50667" und "Berlin Tag und Nacht"?

Nathalie Bleicher Woth spielt in der Serie "Berlin Tag und Nacht" das freche Teenager Mädchen Kim Tarancy, zu welcher ein Playboy-Shooting eigentlich echt total gut passt. Am Set der Soap lernte Nathalie außerdem ihre jetzige Freundin Saskia Beecks kennen und lieben. Sophie Imelmann spielt bei "Köln 50667" die süße Leonie Teubert und zeigt mit dem tollen Cover ihre persönliche Wandelbarkeit. Beide Titelbilder sind richtig cool geworden und die zwei Mädels können zurecht stolz auf sich sein, oder?

Abstimmen

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Das könnte dich auch interessieren: