„Köln 50667“: Mega Veränderung für Zuschauer

Die „Köln 50667“-Fans sind es gewohnt, dass viele spannende und unvorhergesehene Dinge in ihrer Lieblingsserie passieren. Doch jetzt ist alles anders – denn die Zuschauer können selbst bestimmen, wie es mit ihren Serienstars weitergeht!

„Köln 50667“: Fans bestimmen die Story

Dank eines interaktiven Halloween-Special können die „Köln 50667“-Fans jetzt selber entscheiden, was sie gerne im TV sehen würden. Hauptsächlich dreht sich die Story, um die es geht, um „Diego“ (David Ortega) und „Kevin“ (Danny Liedtke). Die beiden sind in eine waghalsige Rettungsaktion verwickelt – denn ihr Kumpel „Alex“ (Ingo Kantorek) wurde entführt! Es ist die Aufgabe der Zuschauer, sie dabei zu begleiten und ihnen Anweisungen zu geben, was sie als Nächstes tun sollen!

So könnt ihr mitmachen!

Wie das Ganze funktionieren soll? Ganz einfach auf YouTube! Auf dem Channel von „Köln 50667“ gibt es die spannende Geschichte, aufgeteilt auf mehrere einzelne Clips. Am Ende jedes Videos wird der Zuschauer gefragt, wie „Diego“ und „Kevin“ weiter vorgehen sollen – das Schicksal der beiden und vor allem das von „Alex“ liegt also in der Hand der Fans! Wenn ihr Bock habt, selbst mal vorherzubestimmen, was eure „Köln 50667“-Charaktere tun oder lassen sollen, klickt euch rein… aber überlegt euch vorher gut, welche Entscheidung ihr trefft ;) Werdet ihr es schaffen, den Entführten zusammen mit "Diego" und "Kevin" zu befreien? Wir sind gespannt!

Das könnte dich auch interessieren: