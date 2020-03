„Berlin Tag & Nacht“: Deshalb wurde Sandy fristlos gekündigt

Seit 2014 gehört Sandy Fähse zu den Urgesteinen bei „Berlin Tag & Nacht“. Doch im Herbst folgt die fristlose Kündigung. Der Grund: Sandy soll auf einem Event in Köln gewesen sein und das, obwohl er zu dem Zeitpunkt eigentlich krankgeschrieben war. Für seine Rolle „Leon“ gab es kein richtiges Ende. Er verschwand einfach kurze Zeit später aus der Hauptstadt, um nach dem ganzen Drama mit Rolle „Milla“ irgendwo neu anzufangen. Was die wenigsten wissen: Für seine Rolle bei "BTN" als "Leon" musste Sandy ganz schön leiden. Er nimmt EXTRA für das Format 17 Kilo zu. Das Thema „Berlin Tag und Nacht“ ist für ihn aber mittlerweile abgeschlossen. Das verrät er jetzt selbst in seiner Instagram-Story. Der Rechtsstreit mit der Produktionsfirma Filmpool steht allerdings noch im Raum: „Wir sind jetzt noch vor Gericht und es klärt sich, wie die ganze Sache ausgehen wird“, erzählt er weiter.

Sandy Fähse: Erster Post nach Social-Media-Pause

Nach dem ganzen „Berlin Tag & Nacht“-Drama herrscht plötzlich Funkstille auf dem Instagram-Kanal von Sandy Fähse. Sein letztes Bild teilt er im Dezember 2019. Seitdem kein Lebenszeichen mehr, bis jetzt: "Mein erster Post in 2020, sowie mein erstes Training in diesem Jahr. Warum erst jetzt?! Wie ihr ja alle mitbekommen habt, ist 2019 einiges für mich an Veränderung dabei gewesen. Deswegen nutze ich die vergangen Gegebenheiten, um selbst eine Veränderung in meinen Leben zusetzen“, schreibt er unter sein aktuelles Oben-ohne-Foto. Jetzt will der Ex-„Berlin Tag & Nacht"-Star allerdings wieder mehr aus seinem Leben teilen und verspricht seinen Fans wieder aktiver zu werden.

