Das ist der Grund für Trennung zwischen BTN-Tim Rasch und Benjamin Mittelstädt

Erst im April letzten Jahres gesteht „Berlin Tag & Nacht“-Star Tim Rasch öffentlich seine Liebe zu Benjamin Mittelstädt. Doch knapp zwei Monate nach dem Outing ist bei Schluss mit der Beziehung. Gab es etwa Drama wegen Eifersucht? Nein! Damals erklärt der BTN-Star in einem sehr privaten YouTube-Video, wie er tickt, was er fühlt und wie es wirklich zu der Trennung kam: "Ben und ich haben uns getrennt. Wir waren zwei Jahre zusammen. Es liegt aber nicht an der Öffentlichkeit, dass wir uns getrennt haben. Man kann Liebe nicht erklären. Mal funktioniert es und mal funktioniert es nicht." Streit oder böses Blut soll es zwischen den beiden aber nie gegeben haben: "Das Ganze ist so kompliziert, weil ich mich mit Ben unglaublich gut verstehe. Ich liebe ihn über alles – menschlich gesehen und möchte ihn nicht verlieren", betont Tim besonders. Schon zu diesem Zeitpunkt verrät Tim außerdem, dass die beiden noch zusammenwohnen in einer WG wohnen und es auch weiterhin versuchen.

So läuft es mittlerweile in gemeinsamer WG

Ein paar Monate später hat sich daran auch immer noch nichts geändert. In einem Interview mit Promiflash verrät BTN-Tim, wie das Zusammenleben mit dem Ex jetzt so läuft:"Es ist eine ungewohnte Situation mit Ben. [...] Die Gefühle kommen auch hoch, ist klar, aber wir kriegen das auf jeden Fall gebacken.“ Dabei soll die menschliche Liebe zwischen den beiden stärker sein, als alles andere: „Ben gehört ja auch zur Familie“, erklärt Tim.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!