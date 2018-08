„BTN“-Star Tim Rasch: Eifersuchts-Drama!

„Berlin – Tag und Nacht“-Star Tim Rasch ist offiziell Single… doch wenn er gerade mal nicht drehen muss, verbringt er seeehr viel Zeit mit einem bestimmten Girl.

Tim Rasch und seine Elli machen sich gegenseitig eifersüchtig

Nur Freundschaft zwischen Boy und Girl funktioniert nicht? Quatsch – der Meinung sind zumindest BTN-Schauspieler Tim Rasch und seine BFF Elli. Wer den 20-Jährigen regelmäßig auf Instagram verfolgt, weiß: Elli ist gefühlt immer an seiner Seite.

Doch ist da zwischen den beiden wirklich nicht mehr als nur Freundschaft? Das haben sich jetzt einige Fans ernsthaft gefragt, denn die beiden hatten eine ziemliche Diskussion in Tims Insta-Story. Der „Berlin – Tag und Nacht“-Darsteller verkündete seinen knapp 200.000 Abonnenten, dass er auf der Suche nach einer „neuen“ Elli sei, weil „seine“ Elli sich ebenfalls einen anderen Tim gesucht hätte, mit dem sie ständig am schreiben sei. Das Ganze erzählte er wohlgemerkt, als seine BFF neben ihm im Bett lag. Und die zeigte sich überaus entsetzt über den Plan ihres „Lieblingsmenschen“, wie sie Tim in einem sehr süßen Insta-Post vor kurzem bezeichnete.

❤️🔥Markiert euren Lieblingsmenschen- @tim_rasch Ein Beitrag geteilt von Elliminaaj (@elliminaaj) am Jun 30, 2018 um 5:35 PDT

Was läuft da wirklich zwischen den beiden?

„Sie hat mich einfach durch einen anderen Tim ersetzt“, behauptete der BTN-Star und wollte mit seiner Aktion, eine neue Elli zu finden, ganz klar Rache an seiner BFF nehmen. Und der Plan ging auf: Elli wurde richtig eifersüchtig und machte kein Geheimnis daraus, dass sie so gar keinen Bock auf Konkurrenz hat. Das Powergirl mit den pinken Haaren wurde richtig sauer, kuschelte sich aber gleichzeitig an ihren Tim. Daraufhin scheinen die beiden wohl zahlreiche Nachrichten bekommen zu haben, ob sie jetzt etwa doch nicht nur Freunde wären, sondern vielleicht sogar ein Liebespaar!? Immerhin haben beide offensichtlich so gar keine Lust darauf, dass ihnen jemand den Platz an der Seite des anderen streitig macht. Doch Liebe ist wohl wirklich keine im Spiel: „Nein, wir sind nicht zusammen!“, betonte Tim Rasch deshalb mehrfach.

