"Berlin – Tag & Nacht" & "Köln 50667": Keine neuen Folgen!

Vorbei mit "Berlin – Tag & Nacht" und "Köln 50667"?

Okay, keine Panik auf der Titanic. Es ist nicht für immer vorbei mit "Berlin – Tag & Nacht" und "Köln 50667". Diesen Donnerstag läuft zwar die letzten Folgen, aber dabei handelt es sich nur um die letzten Folgen für dieses Jahres. An Weihnachten und den Feiertagen ist das TV-Programm bei RTLZWEI anders aufgestellt. Im neuen Jahr gibt es dann wieder seeeehr viel "BTN" und "Köln"-Action. Doch was ist in den vergangenen Monaten bei den Stars so passiert? Hier kommt eine kleine Zusammenfassung. ⤵️

"Berlin – Tag und Nacht": Die krassesten Veränderungen der BTN-Stars

Was geht bei "Berlin – Tag & Nacht" ab?

Seit Monaten hat Milla eine Dreiecksbeziehung mit Mike und Tom. Der "Berlin ­ Tag & Nacht"-Star lebt eine Lüge und kann sich einfach nicht zwischen den Männern entscheiden. Auch bei Paula und Joe hängt der Haussegen schief. Erst vor wenigen Wochen haben die beiden geheiratet und sollten eigentlich glücklich verliebt sein! Doch Paula hat sich von Miguel heiß machen lassen und ist sogar mit ihm ins Bett gehüpft! Autsch. Was wird Joe tun, wenn die Wahrheit ans Licht kommt?

Viel Drama bei "Köln 50667"

Und auch bei "Köln 50667" ist in den vergangenen Monaten so einiges passiert. Lisa hat ihrer besten Freundin Dascha endlich gestanden, dass sie ihr erstes Mal mit Hannes hatte und die beiden nun ein Paar sind. Dabei ist Dascha noch nicht über die Trennung von Hannes hinweg! Wieso haben die Girls es nur zugelassen, dass sich ein Junge zwischen sie drängt? Moe hat immer wieder Probleme mit seiner alten Gang und vergessen wir nicht das Liebesdrama zwischen Leonie, Nico, Kevin und Lilli. Außerdem steht nach wie vor das Schicksal des Hostels auf dem Spiel … Also auch bei "Köln 50667" ging es in letzter Zeit ganz schön ab. Neue Folgen von "BTN" und "Köln" gibt es dann wieder ab Montag, den 03.01.2022, zu den gewöhnten Uhrzeiten. Natürlich könnt ihr alle Folgen jederzeit auf RTL+ streamen*.

