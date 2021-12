"Köln 50667"-Trennungsschmerz: Ihr Herz ist gebrochen!

"Köln 50667": Gefährliches Liebesdreieck

Bei "Köln 50667" ist immer etwas geboten. Vor allem in Sachen Liebe und Beziehungen. Seit Wochen haben Dascha und Hannes schon was am Laufen und Daschas beste Freundin Lisa ist schon seit ihrer ersten Begegnung mit Hannes in ihn verliebt. Doch sie konnte die ganze Zeit nichts sagen. Nun sind Dascha und Hannes ein Paar, aber er checkt jetzt erst, dass er Gefühle für Lisa hat … Hannes kann nicht anders. Er macht mit Dascha Schluss und gesteht Lisa mit einer krassen Liebesbeichte seine Gefühle! ❤️

"Berlin Tag & Nacht", "Köln 50667" und "Krass Schule": Stars zeigen ihre geheimen Handybilder

Wie wird ihre Entscheidung ausfallen?

Nun hat Dascha wirklich genau den Korb bekommen, vor dem sie immer Angst hatte. Eine Begründung hat Hannes ihr nicht gegeben für seinen Trennungswunsch, aber Dascha ist sich sicher: Es muss ein anderes Girl dahinterstecken! Gefrustet von der ganzen Situation, heult sie sich bei ihrer besten Freundin Lisa aus … Wenn sie nur wüsste, dass Hannes sie wegen Lisa verlassen hat! Wie wird sich Lisa entscheiden? Für ihre Freundschaft oder für ihre Liebe? Von Montag bis Freitag läuft die Serie um 18:05 Uhr auf RTLZWEI – alternativ könnt ihr euch die Folgen auch auf RTL+ * anschauen! Wir wünschen viel Spaß bei "Köln 50667"! Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den BRAVO-Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

