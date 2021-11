"Köln 50667": Bekommt Dasha einen Korb?

Dasha und Hannes: Springt der Funke über?

Lisa steht auf Hannes und das schon länger. Und auch Dasha ist mega verknallt in ihn! Dascha und Hannes schlafen sogar miteinander und das macht Lisa ganz schön fertig. Trotzdem kann sie ihre Gefühle nicht laut aussprechen! Dasha hat inzwischen ihrer Freundin Lisa verkündet, dass sie alles daran setzt, nun mit Hannes zusammenzukommen. Sie möchte unbedingt eine Beziehung mit ihm! Ohje! Um mit Hannes ein Gespräch darüber zu führen, plant sie einen kompletten gemeinsamen Tag mit ihm. Da steht auf einmal Mo auf der Matte und hat eine Retro-Spielkonsole am Start. Er und Hannes wollen den ganzen Tag zocken und Dasha ist am Boden zerstört … auch, wenn es für Lisa hart ist, so verspricht sie ihrer Freundin, ihr bei ihrem Beziehungsplan zu helfen. Doch dabei hat sie selbst ein Auge auf Hannes geworfen. Ob das gut geht?! 🙀

Wie geht das Beziehungsdrama von Lisa, Dasha und Hannes weiter? Und was geht eigentlich bei Jule und Marc? Die beiden können die Finger wirklich gar nicht mehr voneinander lassen. All das und vieles mehr erfahrt ihr diese Woche um 18:05 bei "Köln 50667" wochentags auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf RTL+* anschauen. 😉 Wir wünschen viel Spaß bei "Köln 50667"! Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

