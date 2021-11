„Köln 50667“: Schock-Diagnose für Lilli!

Lilli ist doch nicht schwanger

Der Traum vom Babyglück hielt nicht lange an – Lilli war unglaublich glücklich, als sie ihrem Freund Nico sagen konnte: „Ich bin schwanger!“. Doch ein Besuch bei der Frauenärztin führt zu einer schrecklichen Erkenntnis. Denn der Embryo in ihrem Körper hat sich nicht weiterentwickelt – sie ist nicht schwanger! Die Nachricht trifft sie wie ein Schlag, doch es kommt noch schlimmer. Denn als sie auf dem Weg in die WG mit anhören muss, wie sich Nico und Leonie streiten, muss sie eine ganz andere furchtbare Wahrheit erfahren: Die beiden haben nicht nur hinter ihrem Rücken eine Affäre, offenbar ist Nico auch noch nur mit ihr zusammen, weil sie schwanger ist! Das führt bei Lilli zu einer folgenschweren Entscheidung, die ihre Beziehung zu Nico auf jede Weise aufs Spiel setzt: Sie tut so, als sei alles in Ordnung und sie noch schwanger!

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Wie geht es nun zwischen Lilli und Nico weiter? Wird Lilli ihm die Wahrheit erzählen, oder wird sie wirklich versuchen, schnell wieder schwanger zu werden und alles für sich behalten? Und was passiert zwischen Leonie und Nico? Ist ihre Beziehung nun zum Scheitern verurteilt? Wie wird Lilli mit Leonie in Zukunft umgehen? All das und vieles mehr erfahrt ihr diese Woche um 18:05 bei „Köln 50667“ wochentags auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf RTL+* anschauen. 😉 Wir wünschen viel Spaß bei "Köln 50667"! Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

