"Köln 50667": Unerwartetes Comeback begeistert Fans!

Lilli weiß alles!

Großer Schock für Leonie: Lilli weiß, dass zwischen Nico und ihr etwas lief – und ist alles andere als begeistert davon. „Ich habe dich so oft gefragt und du hast mir immer in mein Gesicht gelogen!“, wirft Lilli ihr vor. Gerechtfertigterweise weiß Leonie gar nicht, wie sie mit der Nachricht und mit Lilli nun umgehen soll. Sie verspricht Lilli, sich von nun an von Nico fernzuhalten, was sie ihm wenig später auch selbst sagt. Ob damit erst einmal alles geklärt ist? Wohl kaum. Schließlich wissen weder Leonie noch Nico, dass Lilli gar nicht wirklich schwanger ist! Und da das wohl der einzige Grund ist, warum Nico überhaupt noch mit Lilli zusammen ist, dürfte die Beziehung nicht mehr lange halten, denn über kurz oder lang wird auch das herauskommen. Ist dann die Bahn frei für Leonie und Nico? Erneut: wohl kaum! Denn es kehrt ein besonderer Mensch für Leonie nach Köln und ihr Leben zurück …

"Berlin Tag & Nacht", "Köln 50667" und "Krass Schule": Stars zeigen ihre geheimen Handybilder

Kevin ist wieder da!

Völlig steht Kevin vor Tür, der im schicken Anzug und Blumen bewaffnet seiner Beziehung mit Leonie eine neue Chance geben will! Von seiner Rückkehr ist offenbar am meisten Lilli begeistert, die sich sehr darüber freuen würde, wenn aus Leonie und Kevin wieder etwas wird. Man kann wohl davon ausgehen, dass das eher persönliche Gründe hat? 🤔 Nico jedenfalls scheint gar nicht angetan von den Entwicklungen. Wie wird es sich wohl zwischen Leonie und Kevin weiterentwickeln?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Wird Lillis Schwindel noch auffliegen? Doch selbst, wenn: Hat die Liebe zwischen Leonie und Nico überhaupt noch eine Chance, jetzt, wo Kevin wieder zurück ist? Und wie wird es nun überhaupt zwischen ihm und Leonie weitergehen? Leonie scheint entschlossen zu sein, Nico hinter sich zu lassen nach der Ansage von Lilli. Doch ist das der richtige Weg für sie? All das und vieles mehr erfahrt ihr diese Woche um 18:05 bei „Köln 50667“ wochentags auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf RTL+* anschauen. 😉 Wir wünschen viel Spaß bei "Köln 50667"! Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->