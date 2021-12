„Köln 50667“: Heiße Liebesnacht im Bulli!

Lisa und Hannes kommen sich sehr nahe

So richtig Lust hat Lisa nicht, als es für sie heißt, gemeinsam mit Hannes und seinem Bulli zu einer Bio-Exkursion zu fahren. Denn sie ist immer noch ziemlich in den Typen verknallt, der etwas mit ihrer besten Freundin Dascha am Laufen hat! Die Fahrt zur Exkursion gestaltet sich aber noch aus ganz anderen Gründen als holprig: Da die Autobahn gesperrt ist, weichen die beiden mit dem Bulli auf eine Landstraße aus. Mitten im Wald kommt das Auto plötzlich zum Stehen – Hannes hatte nämlich vergessen, das Auto vollzutanken! 🙄

Nach kurzem Streit machen sich die beiden vergeblich auf die Suche nach einer Tankstelle und müssen schließlich eine nahegelegene Werkstatt anrufen, die ihnen baldige Hilfe verspricht. Die „baldige Hilfe“ lässt allerdings lange auf sich warten, weswegen beide schließlich feststellen, dass sie wohl zusammen im Bulli übernachten müssen! 😮 Wird das eine heiße Liebesnacht für die beiden oder kann sich Lisa zusammenreißen?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Wie geht es zwischen Hannes und Lisa weiter? Wird aus der spontanen Übernachtung im Auto etwa noch mehr? Doch wird das Lisa ihrer besten Freundin Dascha antun können? Wie steht Hannes überhaupt zu dem Ganzen? Diese und weitere Fragen wird die neue Folge von „Köln 50667“ beantworten können! Von Montag bis Freitag läuft die Serie um 18:05 auf RTLZWEI – alternativ könnt ihr euch die Folgen auch auf RTL+* anschauen! Wir wünschen viel Spaß bei "Köln 50667"! Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den BRAVO-Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

