"Köln 50667": Krasse Beziehungsprobe für Leonie und Nico

"Köln 50667": Werden sie sich trennen?

Derzeit ist das Liebesdrama bei "Köln 50557" wieder groß! Als vor Kurzem die Schwangerschaftslüge von Lilli ans Licht kam, trennte sich Nico endgültig von ihr. Er kann nicht glauben, dass sie angelogen hat. Nico beichtete Lilli auch, dass er mit Leonie Sex hatte. Diese ist auf 180 und prügelt wenig später so auf Leonie ein, dass sie sogar eine Platzwunde am Kopf hat! 😳 Nach all dem Hin und Her dachte sich Nico, dass er nun eine glückliche Beziehung mit Leonie führen kann, doch trotz all dem, was war, hört Lilli nicht auf, immer wieder nach einer zweiten Chance zu fragen. Und außerdem ist da noch jemand, der einen Keil zwischen die Beziehung der beiden bringen möchte … Kevin kann und möchte einfach nicht ohne Leonie an seiner Seite leben! 🙈

Werden Lilli und Kevin ihren Plan umsetzen können?

"Köln 50667"-Star Kevin steht wieder auf der Matte und möchte Leonie unbedingt wieder zurückgewinnen. Lilli und Kevin merken, dass sie allein nicht an ihr Ziel kommen werden. Sie beschließen also kurzerhand, sich zusammenzutun, um Nico und Leonie auseinander zu bringen! Ob die beiden das schaffen werden? All das und vieles mehr erfahrt ihr diese Woche um 18:05 Uhr bei "Köln 50667" wochentags auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf RTL+ * anschauen. Wir wünschen viel Spaß bei "Köln 50667"! Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den BRAVO-Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

