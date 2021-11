"Köln 50557": Schwangerschafts-Lüge fliegt auf!

"Köln 50667": Das Beziehungsdrama geht weiter!

Bereits vor einigen Wochen droppte Lilli von "Köln 50667", dass sie schwanger ist! Damals hatte sich Nico für Leonie entschieden und wollte mit ihr zusammen sein. Als Lilli dann die Baby-Bombe platzen ließ, ruderte er zurück. Er konnte sich nicht vorstellen, die schwangere Lilli sitzen zu lassen. Lilli war am Boden zerstört und total verunsichert, als sie mitbekommen hatte, dass er nur deshalb mit ihr zusammen sein will! Und es wurde noch schlimmer: Der "Köln 50667-Star" hat eine krasse Schock-Diagnose bekommen! Der Embryo in Lillis Körper hat sich nicht weiterentwickelt – sie ist nicht schwanger! Aus Angst, ihre große Liebe Nico zu verlieren, log sie ihn an und behauptet weiterhin schwanger zu sein. Doch da hat sie die Rechnung ohne Leonie gemacht. Sie findet die Wahrheit heraus und kann diese nicht länger für sich behalten … 👀

"Köln 50667": Lillis Lüge fliegt auf!

Leonie droppt kurzerhand, dass Lilli gar nicht schwanger ist! Nico ist fassungslos … er kann es nicht glauben! Nico fühlt sich verarscht und hintergangen, und bevor sich Lilli dazu äußern kann, setzt er sich wutentbrannt ins Auto und fährt davon … ob er Lili diesen Vertrauensbruch verzeihen kann? Bekommt sie eine Chance, sich zu erklären? Und heißt das jetzt, dass Nico und Leonie offiziell zusammen sein können? Und auch in Jills Liebesleben gehts ganz schön ab. Sie lernt den neuen Mitbewohner Timo kennen und merkt schnell, dass es zwischen ihnen knistert … All das und vieles mehr erfahrt ihr diese Woche um 18:05 bei "Köln 50667" wochentags auf RTLZWEI! Wer eine Folge verpasst hat, kann sie sich auf RTLZWEI+ * anschauen. Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den BRAVO Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

