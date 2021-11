Das Los hat entschieden!

Um ihrer Beziehung den nötigen Schwung an Spontanität zu verschaffen, haben sich Jule und Marc eine „Glücks-Dose“ zugelegt. Darin haben sie verschiedene kleine Aufgaben für sich als Paar drin – und die sind teilweise ziemlich heiß! Jule zieht ein Los, dass Marc tatsächlich sogar ZU heiß sein könnte: Die beiden sollen zusammen auf eine „Erotik-Party“ gehen! 🤩 Während Jule auf die ganze Aktion offenbar richtig Bock hat, ist Marc eher semi begeistert. Ihm scheint das Ganze nicht wirklich geheuer! Vor Ort kann er sich kaum entspannen und kann null einschätzen, was ihn erwartet. Da kommt eine Mitarbeiterin des Lokals auf eine Idee: Sie möchte zusammen mit Jule für Marcs „Entspannung“ sorgen … 😋 Lässt er sich auf das Experiment ein?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Wie geht es zwischen Jule und Marc weiter? Wird er sich auf das kleine Abenteuer mit einer dritten (und ihm ja völlig fremden) Person einlassen? Wird es vielleicht am Ende sogar Jule sein, der das Ganze zu viel wird, wenn es hart auf hart kommt? Oder merken die beiden, dass ihnen genau solche sexuellen Abenteuer vorher gefehlt haben und sie werden regelmäßige Gäste in dem Laden? All das und vieles mehr beantworten die neuen Folgen von „Köln 50667“ montags bis freitags um 18:05 auf RTLZWEI. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese auf RTL+ ganz einfach streamen. Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den BRAVO Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

