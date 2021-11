„Köln 50667“: Nackte Überraschung für Jill!

Peinliches Kennenlernen

Das hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck! Jill wacht vollkommen verkatert und mit aufgemaltem Penis auf und muss feststellen, dass ihr neuer Mitbewohner, Timo, schon in der Wohnung ist. So hatte sie sich das erste Treffen nicht vorgestellt. 🙈 Nach einer ausgiebigen Dusche versucht Jill wieder einigermaßen klarzukommen, doch dann ist es ausgerechnet Timo, der in ihr Zimmer platzt und sie nackt sieht! Wie peinlich! 😂 Völlig aufgeschreckt, schrottet er dann auch noch obendrein unbeabsichtigt ihren Laptop. Dabei hat sie eine wichtige Präsentation für die Uni vorbereitet, die sie gleich halten muss. Ein reiner Alptraum für die Studentin!

Timo rettet den Tag

Die Präsentation ist futsch, aber Jill hat keine Wahl: Sie muss in die Uni und eine Präsentation halten, die zum Scheitern verurteilt ist! Als sie in der Uni gerade ganz nervös mit der Präsentation beginnen will, geht auf einmal der Feueralarm los. Zufall? Eher nicht, denn es stellt sich heraus, dass Timo dafür verantwortlich ist! Die supersüße Aktion kommt bei Jill natürlich richtig gut an. Als er sich noch einmal für den geschrotteten Laptop bei ihr entschuldigt, merkt sie ein heftiges Knistern. Steht Timo etwa auf sie? Abgeneigt ist sie von ihrem süßen neuen Mitbewohner auf jeden Fall nicht …

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Wie geht es zwischen Jill und Timo weiter? Steht der neue Mitbewohner wirklich auf sie? Könnte es zwischen den beiden wirklich zu einer Beziehung kommen? Mit seinem*seiner Partner*in zusammenzuwohnen, hat sicherlich Vorteile – doch wie wird der Rest der WG darauf reagieren? Da sind Dramen ziemlich vorprogrammiert! All diese Fragen und vieles mehr beantworten die neuen Folgen von „Köln 50667“ montags bis freitags um 18:05 auf RTLZWEI. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese auf RTL+ ganz einfach streamen. Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den BRAVO Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

