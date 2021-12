„Köln 50667“: So verbringen die Stars Weihnachten!

„Köln 50667“-Star Jeremy Mutschall liebt Essen

„Köln 50667“-Darsteller Jeremy Mutschall, Fans eher bekannt als Hannes, ist frisch in seiner Kölner Wohnung angekommen – weswegen diese noch nicht sonderlich weihnachtlich eingerichtet ist!

Normalerweise hätte er „ein Alibi-Lagerfeuer, einen Weihnachtsbaum und überall Weihnachtsgirlande, es würde nach Weihnachten riechen“ … doch da er erst seit fünf Tagen in seiner neuen Wohnung lebt, ist das alles dieses Jahr noch nicht drin! Er verbringt die Weihnachtstage in Berlin bei seiner Familie und freut sich schon sehr auf das Essen: „Klöße, Rotkohl, Ente, Bratensoße, ich schwöre, ich glaube, für mich ist das Weihnachtsessen das allergeilste an Weihnachten!“ Er kann es kaum erwarten, seine Familie wiederzusehen und rät allen Fans, sich alle Liebsten und die Familie zu schnappen und schöne Feiertage zusammen zu verbringen. 💖

Jiena Viduka liebt die Weihnachts-Deko zu Hause

„Köln 50667“-Darstellerin Jiena Viduka (aka Jill) feiert Weihnachten grundsätzlich immer mit ihrer Familie. Sie freut sich jedes Jahr, wenn sie nach Hamburg in das Haus ihrer Eltern kommt, da „die Christmas-Vibes schon direkt spreaden“.

Ihre Mutter gibt sich bei der Weihnachtsdekoration sehr viel Mühe, wie die Schauspielerin erzählt. So ist das Treppengeländer geschmückt, der Baum dekoriert und überall hängt wunderschöne Weihnachtsdeko. Anders sieht es bei ihr selbst aus: „Ich habe eine kleine Wohnung und da lohnt es sich nicht, da ich sowieso weiß, dass ich nach Hamburg fahre.“ Fair enough! Meistens kommt die ganze Familie bei ihren Eltern zusammen, es wird gegessen, die Geschenke werden verteilt – und wenn die Kinder da sind „kommt sogar auch der Weihnachtsmann mal vorbei“. 🎅 Anschließend wird auf der Couch gechillt, ein Film geguckt und die Zeit als Familie genossen. Klingt herrlich entspannt! 😍

Danny schenkt Sophie einen Hasen

Am Set von „Köln 50667“ verrät Danny Liedtke (der in der Serie Kevin spielt), dass man zusammenarbeitet und wirklich cool miteinander ist, aber sich nichts gegenseitig schenkt. Da muss Kollegin Sophie Imelmann (spielt Leonie) allerdings einhaken: „Hä, ich dachte, ich bekomme einen Hasen zu Weihnachten?“ Erwischt! 😆 „Ach, stimmt, das ist das Einzige, aber das machen wir privat“, rettet Danny die Situation. 🐰 Klingt nach einem tollen Team, wir haben bisher nämlich noch keinen Hasen von unseren Kolleg*innen bekommen! Vor der Weihnachtspause kannst du Köln 50667“ montags bis freitags um 18:05 auf RTLZWEI schauen. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese auf RTL+* ganz einfach streamen. Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den BRAVO Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

