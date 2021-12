„Köln 50667“: Jetzt geht Jill aufs Ganze!

„Köln 50667“: Was spielt Timo für ein Spiel?

Nach einer nackten Überraschung für Jill, bei der ihr neuer Mitbewohner Timo mehr von ihr gesehen hat als geplant, weiß sie nicht so recht, wie sie ihn einschätzen soll.

Einerseits genießt sie die Aufmerksamkeit, die er ihr gibt, andererseits scheint er nur freundschaftlich an ihr interessiert zu sein … oder etwa doch nicht? Nach einem „Moment“ zwischen den beiden, flirtet Timo auf einmal heftig mit ihr! Als er dann auch noch einen zweideutigen Spruch draufsetzt, weiß Jill gar nicht mehr, was sie eigentlich denken soll. Doch da bestärken ihre Freund*innen sie auf einmal, denn auch die merken, dass da etwas zwischen den beiden ist. Für Jill heißt es: Mut zusammennehmen und aufs Ganze gehen! Doch wird das wirklich gutgehen?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Spielt Timo nur ein Flirt-Game, oder ist er wirklich an Jill interessiert? Wie wird er mit ihren nun sehr eindeutigen Avancen umgehen? Hat eine Beziehung zwischen den beiden in der WG überhaupt eine wirkliche Chance? All das und vieles mehr beantworten die neuen Folgen von „Köln 50667“ montags bis freitags um 18:05 auf RTLZWEI. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese auf RTL+* ganz einfach streamen. Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den BRAVO Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

