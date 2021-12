"Köln 50667": Sex-Beichte schockiert alle!

Kevin hat Sex mit …

Seit dem unerwarteten "Köln 50667"-Comeback von Kevin arbeitete er die ganze Zeit darauf hin, dass seine große Liebe Leonie ihn wieder zurücknimmt. Doch auch wenn Leonie und Nico vor Kurzem noch die ein oder andere Beziehungsprobe hatten, so sind sie doch glücklich miteinander und wollen nicht ohne den anderen sein. Kevin hatte sich daher kurzerhand mit Lilli, der Ex von Nico zusammengetan. Ihr Plan war es, die beiden auseinanderzubringen, aber nun passiert etwas ganz anderes! Kevin und Lilli landen in der Kiste und haben Sex! ⤵️

Wait, What? Auf einmal machen Lilli und Kevin miteinander rum und sollen happy in love sein? Das kommt Leonie und Nico ziemlich merkwürdig vor. Oder sind die Gefühle wirklich ernst? Außerdem geht es im Hostel ebenso heftig ab. Marc und Robert raten mal wieder aneinander und streiten sich! Die beiden schaukeln sich immer weiter hoch und wollen bei einer Pokerrunde um die Ehre spielen. Doch Marcs Einsatz ist hoch … Er setzt die Anteile am Hostel! 😳 Das und mehr erfahrt ihr in den neuen Folgen von "Köln 50667" von Montag bis Freitag auf RTLZWEI! Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Folgen jederzeit anschauen. Wir wünschen viel Spaß! Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den BRAVO-Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

