„Köln 50667“: Mo wird seine Vergangenheit nicht los

Ein Besuch mit krassen Folgen: Ein alter Kumpel will Mo einfach nicht in Ruhe lassen! Der ist mit der ganzen Situation vollkommen überfordert und sieht am Ende nur einen Ausweg: Er muss sich seiner Vergangenheit stellen. Das bedeutet auch, gegenüber seinen neuen Freund*innen ehrlich zu sein. Zwar muss er damit in Kauf nehmen, dass diese ihn fallen lassen – doch eine wirkliche Wahl hat er nicht. Es kommt allerdings noch viel schlimmer als er erwartet hat. Denn seine alte Gang lässt sich nicht einfach abschütteln und will ihm nun an den Kragen! Mo wird klar, dass eine erneute Begegnung mit seinen alten „Kumpels“ eine echte Gefahr für ihn sein könnte. Wie wird es mit ihm weitergehen?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Werden Mos neue Freund*innen ihrem Kumpel zur Seite stehen oder wird seine Vergangenheit sie wirklich abschrecken? Kommt es wirklich bald zu einer gefährlichen Begegnung mit seinen alten Kumpels? Kann er sich noch aus der Situation irgendwie retten? Das und mehr erfahrt ihr in einer neuen Folge von „Köln 50667“ von Montag bis Freitag auf RTLZWEI! Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+* könnt ihr auch alte Folgen jederzeit anschauen. Wir wünschen viel Spaß! Übrigens: Die Serie ist so beliebt, dass sie für den BRAVO-Otto-Preis 2021 nominiert ist! 💖 Votet fleißig mit!

