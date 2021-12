"Berlin – Tag & Nacht"-Stars haben Sex: Fremdgeh-Skandal!

Fremdgeh-Skandal bei "Berlin – Tag & Nacht": Paula und Miguel haben Sex

Seit Wochen versucht Paula in "Berlin – Tag & Nacht" mit aller Kraft den Flirt-Versuchen von Miguel zu widerstehen, schließlich ist sie erst seit kurzer Zeit mit Joe verheiratet! Nach einer Sex-Flaute des BTN-Paars bahnt sich eine mögliche Affäre an.

Zuerst ließ sich Paula nur mit Nacktfotos von Miguel scharf machen, aber jetzt eskaliert die Situation in einem Fremdgeh-Skandal: Paula und Miguel haben Sex! "Ich hatte gerade Sex mit Miguel, bin ich eigentlich völlig verrückt geworden?", fragt sich Paula selbst und man will sie nur schütteln. Der arme Joe … der BTN-Star gehört seit Jahren zu den Favoriten der Serie und hat schon viel durchgemacht. Ob er (und die Fans) Paula verzeihen können?

"Berlin – Tag & Nacht": Paula hat Joe betrogen – Ehe in Gefahr!

Der Fremdgeh-Skandal und Sex zwischen Paula und Miguel bahnt sich in "Berlin – Tag & Nacht" übrigens so an: Paula ist unglücklich, weil sich etwas zwischen ihr und Joe geändert hat. Sie schickt Miguel ein heißes Selfie, der sich natürlich riesig darüber freut und vor Kumpel André angibt.

Er ist sich ganz sicher, dass er Paula bald rumkriegen wird: "Es läuft wie am Schnürchen. Ich hab sie bald so weit. Wenn ich gewollt hätte, hätte ich heute in der Umkleide was mit ihr haben können", prahlt Miguel, nachdem ihn Paula nackt in der Dusche beim Body Burn erwischt hat. Klingt alles so, als wäre es für Miguel nur ein Spiel. Bevor Paula zu viel nachdenkt, geht Miguel auf Angriff, sie kann nicht mehr widerstehen und betrügt Joe. Könnte das ein Ende ihrer jungen Ehe bedeuten? Die Fremdgeh-Folge könnt ihr am 22. Dezember im TV sehen. BTN könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL + streamen*.

