"Berlin – Tag & Nacht"-Star schockt mit Prügel-Drama

Prügel-Drama bei "Berlin – Tag & Nacht": Mike geht auf Tom los

In "Berlin – Tag & Nacht" ist das nächste Drama meistens nicht weit. In dieser Woche eskaliert die Rivalität bei Mike und Tom nämlich total. Der Kampf um Millas Herz hat vielleicht recht friedlich angefangen, doch Mike hat sein Gefühlschaos nicht unter Kontrolle.

Milla gesteht Mike, dass sie vielleicht doch noch Gefühle für ihn übrig hat, doch als dieser versucht sie zu küssen, rastet sie völlig aus. Später trifft Mike auf Milla und Tom, die im Flur turteln. "Ey Milla, wie lange willst du dir noch was vormachen – mit dem Typen", pöbelt Mike im betrunken Zustand. Tom will ihn höflich, aber bestimmt wegschicken, doch dann eskaliert die Situation in einer Schlägerei: Mike schlägt mit seiner geballten Faust auf Tom ein, Milla kann ihren Augen kaum trauen und wirft ihren Ex raus. Das muss schmerzhaft gewesen sein!

"Berlin – Tag & Nacht"-Stars geschockt: Milla muss sich nach der Prügel-Attacke entscheiden, für wen ihr Herz schlägt!

Nach dem Prügel-Drama von Mike und Tom steckt Milla endgültig in der Zwickmühle: Jetzt muss sich der "Berlin – Tag & Nacht"-Star entscheiden, für wen ihr Herz schlägt. Hat sie noch Gefühle für Mike oder will sie mit Tom glücklich werden? Der BTN-Star will eine Entscheidung.

"Ich kann nicht als Spielball agieren zwischen dir und Mike. Da schlummert noch etwas in dir, triff eine Entscheidung und dann können wir weiterreden", fordert Tom von Milla. Das alles und noch mehr diese Woche bei "Berlin – Tag & Nacht". BTN könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen*.

Abstimmen

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->