"Berlin – Tag & Nacht"-Comeback: "Ich hatte einen mentalen Break-Down"

Das Comeback als Chiara in "Berlin – Tag & Nacht" war eine Erlösung: BTN-Star Lidia erlebte mentalen Break-Down in der Ausbildung

Mit dem Comeback von Chiara in "Berlin – Tag & Nacht" hat wirklich niemand gerechnet – sogar Darstellerin Lidia Santangelo Herrero selbst nicht. Die Anfrage für ihre Rückkehr bei BTN kam in einem sehr überraschenden Moment und war auch eine kleine Erlösung für Lidia, denn am gleichen Tag der Anfrage, ob sie wieder bei "Berlin – Tag & Nacht" dabei sein will, hatte sie einen mentalen Break-Down, wie sie in einem exklusiven Interview gegenüber BRAVO verrät.

"Ich wurde gefragt, ob ich wieder bei 'Berlin – Tag & Nacht' dabei sein möchte. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Das war genau an dem Tag, an dem ich meine Ausbildung angefangen hatte, und ich hatte noch an diesem Tag einen mentalen Break-Down, weil ich keinen Bock auf diese Ausbildung hatte. Da war der Anruf eine Erlösung. Am nächsten Tag habe ich zugesagt." Tja, manchmal meint es das Leben gut mit uns. Sie hat uns außerdem noch weiter verraten, was sie an BTN vermisst hat, wie ihr WG-Leben mit Co-Star Laura Hink (Lynn) läuft und ihre aktuelle Gefühlslage. Wir hoffen sehr, dass sie bei BTN wieder ganz happy wird!

"Berlin – Tag & Nacht"-Comeback von Chiara: Lidia Santangelo Herrero im Interview

Hattest du BTN in der Zwischenzeit vermisst? Und wen oder was hast du am meisten vermisst?

Ja, ich habe BTN vermisst. Ich habe am Anfang auch darunter gelitten. Am meisten habe ich die Menschen vermisst: Pia, Laura, auch Frank, das komplette Team vor und hinter der Kamera. Und die Energie und den Spaß, den man am Set hat.

Kannst du dich noch an deine Gefühle am ersten Drehtag nach deiner Pause erinnern? Konntest du gleich wieder an deine Rolle anknüpfen?

Meine Gefühle waren auf jeden Fall zuversichtlich. Ich habe mir während der Pause alle meine Folgen angeguckt und alles analysiert, um zu sehen, was ich besser machen kann, um mich weiterzuentwickeln. Das habe, glaube ich, gut nutzen können. Am zweiten Drehtag war ich dann wieder voll da.

Wie ist Chiara und wie bist du?

Chiara ist sehr selbstbewusst, taff, extrovertiert, aufbrausend und impulsiv. Ich bin auch so. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, dass Chiara viel emotionaler beziehungsweise sensibler ist als ich.

Wie verstehst du dich mit deiner Spielpartnerin Laura Hink?

Laura und ich sind privat Freundinnen, wir wohnen sogar zusammen in einer WG. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, dass unsere Freundschaft irgendwie darunter leiden könnte, aber im Gegenteil, das schweißt total zusammen und man lernt sich noch mal von einer anderen Seite kennen, aber im positiven Sinne, was sehr schön ist.

In "Berlin – Tag & Nacht" geht Chiara eine gefährliche Affäre mit Denny ein. Wie verstehst du dich mit Jörn und wie ist es für dich intimere Szenen zu spielen?

Jörn und ich verstehen uns sehr gut. Die allererste intimere Szene fand in der Werkstatt statt, es war von Anfang an kein Problem. Es hat sich nichts komisch angefühlt, ich habe mich auch nie unwohl gefühlt und dafür bin ich auch den Leuten, die am Set waren, richtig dankbar. Man überlegt auch gar nicht viel, während man das spielt, man spielt es einfach.

Hast du zurzeit einen Freund?

Ich bin Single und das kann auch gern so bleiben.

"Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen*.

