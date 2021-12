"Berlin Tag & Nacht": Lynns Baby ist in Gefahr!

"Berlin – Tag & Nacht": Was tut Lynn ihrem Baby an?

Als Lynn vor einigen Monat erfahren hat, dass sie schwanger ist, war sie geschockt. Lynns erster Gedanke war, ihr Baby zu verschenken … nun steht sie kurz vor der Geburt und kann es gar nicht mehr erwarten, bis ihr Baby zur Welt kommt. Sie kommt durch das Gewicht und die Bewegungseinschränkung an ihre Grenzen und möchte deswegen so sehr, dass ihre Schwangerschaft endet. Lynn versucht deswegen auf Zwang ihre Wehen selbst einzuleiten, doch das ist sehr riskant über das ungeborene Baby! Lynn verausgabt sich komplett beim wehenfördernden Treppensteigen … so sehr, dass sie fast kollabierte und zusammengebrochen wäre! Zum Glück sind Emmi und Krätze da und können sie zur Vernunft bringen.

"Berlin – Tag & Nacht": Die 10 emotionalsten Momente der Serien-Stars

Damit hat Lynn wirklich nicht gerechnet!

Obwohl Lynn hochschwanger ist, bekommt sie die Erlaubnis, auf eine Geburtstagsparty in einer Seehütte zu gehen. Das stellt sich jedoch als riesengroßer Fehler heraus … Lynns Fruchtblase platzt und sie kann Emmi und Krätze nicht erreichen! Und auch der Krankenwagen lässt auf sich warten … Wird Lynn ihr Kind mitten im Nirgendwo auf die Welt bringen müssen? Das alles und noch mehr bei "Berlin – Tag & Nacht". BTN könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL + streamen*.

* Affiliate-Link

Auch spannend:

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->