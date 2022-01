"Berlin – Tag & Nacht": Boxkampf zwischen Tom und Mike verändert alles!

"Berlin – Tag & Nacht": Er muss einiges verarbeiten

Milla und Mike, Milla und Tom, wieder Milla und Mike – Seit Monaten ist es ein Hin und Her und super viele Gefühle sind hier involviert. Als sich nun vor Kurzem Milla für Mike entschieden hat, eskalierte es zwischen ihr und Tom!

Er maulte sie an und machte sich Luft. Nach wie vor ist Tom nun dabei, seinen großen Verlust zu verarbeiten. Er wollte so sehr glücklich werden mit Milla. Und dann muss er auch noch ausgerechnet Mike über den Weg laufen. Ob die beiden aneinandergeraten werden?

Mike und Tom klären ihre Differenzen

Tom wollte sich mit einer Runde Sport im Fitnessstudio so richtig auspowern. Seine Gedanken kreisen nach wie vor immer nur um Milla. Keine andere Frau interessiert ihn. Doch dann begegnet er plötzlich Mike. Ohne es geplant zu haben, gehen die beiden in den Boxring und boxen. Dabei lässt Tom seinen ganzen Frust heraus und schickt Mike schließlich auf die Bretter. Danach fühlt er sich regelrecht befreit. Auf diese Weise hat er sich tatsächlich mit Mike ausgesprochen. Ob Tom sich nun bald wieder auf eine neue Frau einlassen kann? Werden Milla und Mike nun wirklich glücklich werden? Oder geht auch diese Beziehung bald wieder in die Brüche? "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen *.

