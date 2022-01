"Berlin –Tag & Nacht": Streit zwischen Tom und Milla eskaliert

Wenn deine Beziehung zerbricht ist das hart. Schmerzlichen Liebeskummer hat auch gerade Tom aus "Berlin – Tag & Nacht". Gerade erst getrennt, läuft er schon wieder Milla über den Weg. Oder war das Absicht von ihr?

Tom hat es gerade nicht leicht

Milla und Tom haben sich getrennt und es geht ihm sichtlich schlecht damit. Milla hatte eine Liebes-Reunion mit Mike und ist nun wieder mit ihm zusammen. Tom wollte unbedingt mit Milla glücklich werden. Das Beziehungsaus nimmt ihn stark mit. Total unerwartet begegnet er dann Milla in der Schule. Zuerst dachte er sich, Milla bedrängt ihn, möchte vielleicht nochmals reden oder sonst was, daraufhin macht sich Tom Luft und sagt seiner Ex-Freundin, dass sie ihn in Ruhe lassen soll! Peinlicherweise stellt sich aber heraus, dass Milla gar nicht seinetwegen dort ist. Tom wird daraufhin klar, dass er etwas in seinem Leben ändern muss. Er nimmt Bastis Angebot, aus dem Hotel zu ihm in die WG zu ziehen, umgehend an. Er möchte einfach ganz schnell Abstand zu dieser ganzen Situation (und natürlich zu seiner Ex) aufbauen. Ob das Zusammenleben von Basti und Tom harmonisch sein wird? Oder wird es Streit geben?

Chaos bei Toni und Conner

Um die Studiengebühren bezahlen zu können, hat Conner einen stressigen Job als Essenslieferant angekommen. Dieser ist aber viel anstrengender als er dachte und laugt ihn komplett aus. Als Unterstützung bietet Toni an, wieder als Model zu arbeiten und ihn mit ihrem Einkommen unter die Arme zu greifen. Das möchte Conner aber auf keinen Fall! Er behauptet, dass er alles im Griff hat. Toni bezweifelt das und sieht sich bestätigt, als Connor gleich an seinem ersten Tag Opfer eines dreisten Taschendiebs wird. Hinter seinem Rücken bittet Toni nun Max darum, sich nach weiteren Modelaufträgen für sie zu erkundigen. Als Conner davon Wind bekommt, ist er nicht begeistert. Ob er die Hilfe von Toni annehmen wird? "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen *.

