"Berlin – Tag & Nacht": ungeplante Schwangerschaft durch Sex-Panne!

Nach einer dramatischen Geburt ist Lynns Baby endlich da. Doch wie es aussieht, könnte es in "Berlin – Tag & Nacht" bald wieder eine ungeplante Schwangerschaft geben.

Chiara und Denny haben nämlich eine kleine Sex-Panne und müssen erschrocken feststellen, dass ihr Kondom gerissen ist. Chiara nimmt auch nicht die Pille. Wird Denny also bald doppelter Vater? Ziemlich dramatisch, schließlich weiß er nicht mal, dass er der eigentliche Vater von Baby Luna ist. Bei "Berlin – Tag & Nacht" stellt er diese Woche jedoch unter Beweis, dass in ihm ziemliches Daddy-Potenzial steckt. Und das große Geheimnis von Lynn scheint ebenfalls in Gefahr zu sein …

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Denny bald doppelter Daddy?

Mit dem "Berlin – Tag & Nacht"-Comeback von Chiara hat keiner gerechnet, noch weniger aber, dass sie sich ausgerechnet in Denny verliebt – den Vater vom Baby ihrer besten Freundin Lynn. Wie sich herausstellt, ist Denny ein ganz wundervoller Babysitter für Luna und kann extrem gut mit Kindern umgehen.

Für Lynn die totale Überforderung, trotzdem ist sie weiterhin überzeugt, dass er niemals erfahren darf, dass er der Vater von Luna ist. Im Gespräch mit Freundin Chiara schwärmt Denny davon, dass er irgendwann auch eine eigene Tochter haben möchte und so langsam bekommt Chiara ein schlechtes Gewissen. Der "Berlin – Tag & Nacht"-Star kennt Lynns Geheimnis und fühlt sich schlecht damit, es vor ihrem eigenen Freund zu verheimlichen. Doch Dennys Wunsch könnte sich schneller erfüllen, als ihm lieb ist. Beim Sex mit Chiara platzt nämlich das Kondom und der Schock sitzt tief. Steht vielleicht bald die nächste ungeplante Schwangerschaft an? Oder wird sich Chiara für die Pille danach entscheiden? Wir haben außerdem das Gefühl, dass Denny schon bald die Wahrheit über Luna herausfinden wird. "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen*.

