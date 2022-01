"Berlin – Tag & Nacht": Ehe-Aus für Paula und Joe im Anmarsch

"Berlin – Tag & Nacht": Paula will einen klaren Kopf bekommen, steht die Trennung mit Joe kurz bevor?

Die Liebe von Paula und Joe steht endgültig auf der Kippe. Schon vor der "Berlin – Tag & Nacht"-Hochzeit gab es Probleme bei dem Paar und es wird nicht weniger.

Dabei ist es erst wenige Wochen her, dass die dramatische Hochzeit mit Schüssen stattgefunden hat. Paula hat sich von Miguel verführen lassen und es gab einen Fremdgeh-Skandal der Extraklasse, die beiden hatten nämlich gleich öfter Sex. Um einen klaren Kopf zu bekommen, verschwindet Paula nach Hamburg. In der Hoffnung herauszufinden, was sie will und ihr schlechtes Gewissen zu vergessen. Doch, wenn man der RTLZWEI-Vorschau glaubt, passiert genau das Gegenteil. Paula kehr noch verwirrter als zuvor zurück nach Berlin und muss noch immer an Miguel denken. Bedeutet das etwa das Ehe-Aus für Paula und Joe in "Berlin – Tag & Nacht"?

"Berlin – Tag & Nacht": Ehe-Aus von Paula und Joe scheint unausweichlich

So langsam sind sich Fans einig, dass Paula Joe von ihrem Seitensprung erzählen muss – und wir haben jetzt schon Angst davor, Joes Herz brechen zu sehen! Papa Joe ahnt nämlich noch nichts von Paulas und Miguels Affäre.

Er überrascht seine Frau bei ihrer Rückkehr mit Blumen und einer Liebeserklärung. Wieder schlechtes Gewissen bei Paula, das verfliegt, sobald sie Miguel sieht. Die Situation scheint wirklich aussichtslos zu sein: In "Berlin – Tag & Nacht" bahnt sich das Ehe-Aus von Paula und Joe an – und wir müssen die nächste Woche alle ganz stark sein! BTN könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL + streamen*.

