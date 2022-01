Paula kann nicht aufhören

Obwohl Paula und Joe erst vor wenigen Monaten geheiratet haben, hat sie ihre Ehe bereits an die Wand gefahren. Wochenlang wurde sie von Miguel heiß gemacht und konnte irgendwann nicht mehr widerstehen. Was als einmalige Sache betitelt wurde, blieb jedoch nicht einmalig. Paula und Miguel hatten bereits vier Mal Sex und ihrem besten Freund gesteht sie nun, dass der Sex mit Miguel der beste Sex ihres Lebens ist! Wird es zu einer ungewollten Schwangerschaft bei "Berlin – Tag & Nacht" kommen? Und wie wird Joe damit umgehen, wenn er von Paulas Affäre erfahren wird. Die Frage ist nämlich nicht, ob Joe die Wahrheit über Paula erfahren wird, sondern wann …

"Berlin – Tag & Nacht": Die Wahrheit über Nino und Dean

Kann Joe ihr das jemals verzeihen?

Das Ehe-Aus von Joe und Paula ist definitiv in Anmarsch. Vielleicht würde eine ehrliche Beichte die Ehe der beiden retten, aber wenn Joe sie jedoch in flagranti erwischt, dann wird das eher nichts. Die Frage ist doch: Was möchte Paula überhaupt? Liebt sie Joe wahrhaftig? Wie kann sie ihn dann betrügen, wenn sie ihn liebt? Und auch bei Milla und Mike ist der Haussegen schon wieder schief. Die beiden haben einen Streit und Mike versucht sie aufzuhalten … "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen *.

