"Berlin – Tag & Nacht": Lügen-Gerüst zerbricht!

"Berlin – Tag & Nacht": Paulas Lügen-Gerüst zerbricht endgültig!

In "Berlin – Tag & Nacht" zerbricht diese Woche das Lügen-Gerüst von Paula. Nachdem sie sich letzte Woche noch dem Erpressungs-Drama von Ole hingeben musste, der von ihrer Affäre mit Miguel Wind bekommen hat und forderte, diese zu beenden, wird dem BTN-Star klar, was auf dem Spiel steht – ihre Ehe.

Paula entschließt sich also dazu, die Affäre mit Miguel endgültig zu beenden, obwohl sie mit ihm den besten Sex ihres Lebens hat. Auch Ole versichert sie, dass die Affäre endlich vorbei ist, doch all das kommt scheinbar zu spät. Joe scheint nämlich ziemlich genau zu wissen, was seine Ehefrau so treibt. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis diese Lüge auffliegt …

"Berlin – Tag & Nacht": Joe weiß von Paulas Affäre!

In der neuen Vorschau zu "Berlin – Tag & Nacht" kommt alles ans Licht. Joe weiß scheinbar von Paulas Affäre mit Miguel! Das Lügen-Gerüst des BTN-Stars bricht endgültig zusammen.

Als Joe nach Hause kommt, sagt er: "Gab's noch etwas Schönes zu berichten? Bis auf das, dass ich das rausgefunden habe, mit deiner Affäre?" Paula fehlen die Worte. Weiß Joe wirklich alles? Oder weiß er nur von einer Affäre und nicht, mit wem Paula im Bett war? Wie wird Paula reagieren und bedeutet diese Lüge das Ende ihrer Ehe? "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen *.

