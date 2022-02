"Berlin – Tag & Nacht"-Stars mit nackter Haut aus der Arbeitslosigkeit!

"Berlin – Tag & Nacht"-Stars arbeitslos: Mit viel nackter Haut tanzen sie sich ins Leben!

Nachdem wir gestern GNTM-Finalistin Lijana zu Gast bei BTN sehen konnten. Geht es diese Woche bei "Berlin – Tag & Nacht" ganz schön heiß weiter. Doch zuerst gibt's natürlich ein bisschen Drama.

Das Body Burn ist weg, was bedeutet, dass Milla, Olivia und Miguel plötzlich arbeitslos sind. Ein Plan muss her und die drei BTN-Hotties haben auch schon eine Idee: viel nackte Haut und das Matrix! Ein heißer Auftritt der Hotschrott-Boys erwartet die Gäste und auch Milla und Olivia schlüpfen in ihre heißesten Outfits und tanzen um ihr Leben. Das Ende der Arbeitslosigkeit wollen sie dann zusammen im LA feiern. Die "Berlin - Tag & Nacht"-Stars erwartet diese Woche einer heißer Neuanfang!

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Lynn auf Party-Tour und Flirt-Kurs

Auch bei Lynn kochen die Gefühle auf. Nach der Schwangerschaft und ihrem Struggle mit den Mutter-Gefühlen, braucht sie scheinbar wieder Ablenkung. Bei einer Party im Park kommt sie aus dem schwärmen nicht mehr raus und hat ihr Auge auf einen Jungen geworfen. "Der ist richtig heiß", gesteht sie ihrer Freundin Chiara. Nur kurze Zeit später, bekommt sie zu hören, dass auch er sie ziemlich heiß findet. Ist bei BTN-Star Lynn etwa eine neue Liebe in Sicht? Ihre Partys und Flirts nehmen jedenfalls kein Ende. Übertreibt sie es ein bisschen? Versucht sie sich von irgendwas abzulenken? "Berlin – Tag & Nacht" könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL+ streamen *.

