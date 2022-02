"Berlin – Tag & Nacht": Sexy oder peinlich? BTN-Stars probieren Sex-Rollenspiele

"Berlin – Tag & Nacht": Paula und Joe wollen ihre Ehe retten – mit Rollenspielen?!

Eigentlich stand das Ehe-Aus von Paula und Joe kurz bevor. Schließlich ist nach langem hin und her die Affäre von Miguel und Paula aufgeflogen. Jetzt wollen die "Berlin – Tag & Nacht"-Stars alles tun, um ihre Ehe zu retten. Nur wie?

Tja, das größte Problem der BTN-Stars scheint die Sex-Flaute gewesen zu sein, also hat Ole eine zündende Idee: "Abwechslung, Rollenspiele", schlägt er Paula und Joe in einem Gespräch vor. Ist das wirklich sexy oder peinlich? Joe will nichts unversucht lassen und verkleidet sich gleich mal als Handwerker, um Paula im Badezimmer zu überraschen, die von dem ersten Rollenspiel-Versuch nicht sonderlich begeistert ist und sich vor Lachen kaum einkriegt. Aufgeben wollen die BTN-Stars jedoch noch nicht und versuchen sich weiter an Rollenspielen für ihr Sex-Leben …

Paula und Joe treffen sich in einem Hotel, um es nochmal mit einem Rollenspiel zu versuchen. In einem schicken Anzug hergerichtet, stellt sich Joe als "Joseph Black" vor und will seine Angebetete gleich mal aufs Hotelzimmer einladen. Und tatsächlich landen die "Berlin – Tag & Nacht"-Star wieder zusammen im Bett. Werden es die BTN-Stars wirklich schaffen, mit Rollenspielen ihre Ehe und das Sex-Leben zu retten? Wir sind sehr gespannt, ob das die Lösung ihrer Probleme sein wird und freuen uns, dass die beiden ihre Liebe noch nicht aufgegeben haben. BTN könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL + streamen*.

