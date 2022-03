"Berlin – Tag & Nacht": Toni muss jetzt mutig sein!

Oh, Paula, was machst du nur?! Das fragt sich Joe, Paulas Umfeld und die "Berlin – Tag & Nacht"-Community …

Joe ist überfordert

Die offene Ehe sollte DIE Lösung für Paulas und Joes Ehe sein. Doch nun bahnt sich eher das Gegenteil an. Die offene Ehe führt gerade zu einem fetten Streit zwischen den beiden "Berlin – Tag & Nacht"-Stars. Erst kommt Paulas Affäre mit Miguel ans Licht, nun knutscht sie mit jemand anderen und das Konzept von der offenen Beziehung geht komplett nach hinten los. Joe merkt, dass er damit doch nicht klarkommt. Heißt das nun das Ehe-Aus für Joe und Paula? Und das ist nicht das Einzige,was Joe gerade beschäftigt. Immer wieder kommt Nino auf ihn zu und möchte einen Job von ihm haben. Nur von seinem Kindergeld zu leben, das nervt Nino und er möchte endlich wieder arbeiten gehen können. Aber Joe weiß eben von Ninos Vergangenheit, deswegen tut er sich schwer, ihm zu glauben, dass er sich jetzt Mühe gibt und keinen Blödsinn anstellt. Wird Joe wieder nachgeben und dem jungen Berliner eine Arbeitsstelle geben?

Toni muss jetzt alles geben!

Die Modenschau steht an und Toni wird klar, dass sie bald vor Hunderten von Leuten auf einem Laufsteg laufen wird und bekommt richtig schlimmes Lampenfieber! Dank Jenna kriegt sie ihre Ängste aber wieder in den Griff und ist bereit für ihren großen Moment. Toni ist allerdings traurig, als Connor und Jenna nicht mit zur Show hineindürfen. Doch während sie sich vorbereitet, schaffen es die beiden mithilfe eines Tricks doch noch, sich Zugang zu verschaffen. Wie wird sich Toni als Model schlagen? Am Abend haben Tonis Freund*innen noch eine große Überraschung für sie … Was es wohl sein wird? BTN könnt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr auf RTLZWEI schauen oder zu jeder Zeit bei RTL + streamen*.

* Affiliate-Link

