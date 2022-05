„Berlin – Tag und Nacht“: Toni zerbricht am Druck

Toni sieht ihre Zukunft als Model in Gefahr

"Hab ich zugenommen?", fragt sich Toni, als sie vor dem Spiegel steht und sich anschaut. Sie zweifelt sowieso schon an sich und dann wird ihr noch Druck von anderen gemacht: Wenn sie Model bleiben möchte, dann muss sich was ändern. Aber was soll Toni denn noch alles tun? Sie ist ja schon im totalen Magerwahn. Wenn sie so weiter macht, könnte es lebensgefährlich für sie werden. Dann wird sie auf die Idee gebracht, Pillen einzunehmen. Wenn sie diese Tabletten zu sich nimmt, hat sie keinen Hunger mehr und braucht nichts mehr zu essen. Das klingt alles andere als gesund. Wird Toni es wirklich machen?

Denny mit starken Schuldgefühlen

Denny ist nach dem Unfall mit Luna noch immer total fertig. Lynn ist ziemlich sauer auf ihn und kann ihm seinen Fehler einfach noch nicht verzeihen. Denny geht zurück in die Werkstatt, wo ihm aber ein schwerer Fehler mit Folgen passiert. Er hat einfach zu viel andere Sachen im Kopf und kann sich nicht auf die Vorbereitung auf die Gesellenprüfung konzentrieren. Soll er die Prüfung lieber verschieben? Denny zieht es auf jeden Fall in Erwägung. Dann aber eine überraschende Wendung: Lynn entschuldigt sich bei Denny für ihr Verhalten und will ihm den Rücken für die Prüfung stärken.

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"!

