"BTN"-Star Nathalie Bleicher-Woth schwanger: Wer ist der Vater ihres Babys?

Wer ist der Vater von ihrem Baby? Das ist die Frage, die alle brennend interessiert. Über ihre Sozialen Netzwerke hält Nathalie Bleicher-Woth ihr Fans auf dem Laufenden und gibt immer wieder Informationen zu ihrer Schwangerschaft preis. In ihrem neusten YouTube-Video geht sie weiter auf die Fan-Fragen ein. Ob sie nun beantwortet hat, wer der Vater ihres Kindes ist? Darüber schwieg sie bisher nämlich …

"Berlin – Tag & Nacht"-Star könnte nicht glücklicker sein

Vor wenigen Tagen hat die ehemalige "Berlin – Tag & Nacht"-Darstellerin die Babybombe platzen lassen. Ihr sei ein Stein vom Herzen gefallen, dass sie ihre Fans nun endlich mitnehmen und der Schwangerschaft teilhaben lassen könne. Trotz der vielen Glücksgefühle machte sie aber schnell klar, dass die letzten Wochen keine leichten waren: „Ich hatte manchmal so hormonbedingte Stimmungsschwankungen und so, so, so Probleme mit Übelkeit“, so die 25-Jährige. Hat Nathalie einen*eine Partner*in, der*die ihr durch die Schwangerschaft hilft? Möchte sie das alles alleine stemmen? Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Und wer ist der Vater des Babys? ⤵️

"BTN"-Nathalie Bleicher-Woth ist im 5. Monat schwanger!

Seit Nathalie die Baby-Bombe platzen ließ, reißen sich die Fans um neue Details zur Schwangerschaft. Damit alle Fragen ausführlich beantwortet werden können, veröffentlichte die Blondine jetzt ein Video bei YouTube. Darin verrät Nathalie, dass sie bereits in der 17. Woche, also im 5. Monat schwanger sei. Den positiven Test habe sie kurz nach Weihnachten in der Hand halt gehalten. Es sei schwierig gewesen, die freudige Nachricht so lange für sich zu behalten! Weiter führt sie aus: „Ich weiß, dass sich sehr viele die Frage stellen: Macht sie das alleine, oder ist da ein Partner“ - dies seien jedoch Fragen, auf die sie nicht weiter eingehen möchte. „Für mich ist das Ultra das große Ding, dass ich das mit der Schwangerschaft öffentlich mache, aber ich möchte nicht alles in die Öffentlichkeit ziehen“- verständlich! Das Geschlecht des Babys weiß die Schauspielerin übrigens noch nicht. Außerdem verriet Nathalie, dass sie das Kind alleine groß ziehen werde: „Ich habe kein Kontakt. Ich mache alles alleine!“ Wer der Vater des Kindes ist, sagt sie jedoch nicht. Auch wenn die Situation nicht leicht ist, scheint für Nathalie alles nach Plan zu laufen: „Mein Baby war geplant, es ist zu einer Milliarde Prozent ein Wunschkind. (…) Ich bin glücklich mit meinem Baby und sehr, sehr dankbar. Für mich ist das einfach ein ganz großes Wunder“- wie schön!

