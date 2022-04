"Berlin – Tag und Nacht": Denny begeht fatalen Fehler!

Denny ist mega gestresst!

Denny steht kurz vor seiner Gesellenprüfung und er müsste sich eigentlich vorbereiten. Doch seine Gedanken sind ganz woanders: Lynn ist krank. Um sich um die kleine Luna und Lynn kümmern zu können, würde er am liebsten bei ihnen bleiben. Denn seit Denny weiß, dass er der Vater von Luna ist, hängt er ganz schön an seiner kleinen Tochter. Joe, drängt ihn aber dazu, sich mit ihm auf die anstehende Prüfung vorzubereiten. Auch Lynn möchte, dass er mit Joe übt, also gibt er nach. Angekommen in der Werkstatt kann er sich aber überhaupt nicht konzentrieren. Seine Gedanken sind nur bei Lynn und seinem Kind. Letztendlich verhaut er die Prüfung und Joe schickt ihn nach Hause, damit er sich ausruhen kann.

Kaum zu Hause angekommen, ruht sich Denny aber nicht aus, sondern möchte die kranke Lynn entlasten, indem er sich um Luna kümmert. Doch es dauert nicht lange und vor lauter Erschöpfung und Überarbeitung auf der Couch einschläft und Luna somit unbeaufsichtigt ist. Als Lynn dann ins Zimmer kommt, trifft sie der Schock: Luna liegt auf dem Boden und hat eine kleine Wunde am Kopf! Was ist da nur passiert, während Denny geschlafen hat. Und wie konnte ihm dieser krasse Fehler nur passieren!

All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei einer neuen Folge "Berlin – Tag und Nacht"! Ihr habt eine Folge verpasst? Kein Problem! Auf RTL+ * könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen.

