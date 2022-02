„Köln 50667“-Star Jiena über Liebe, Flirt und Beziehung

Wie finde ich heraus, dass er*sie auf mich steht? Diese Frage haben wir uns wohl alle mindestens einmal gestellt und die Antwort darauf ist nicht immer so einfach zu finden! „Köln 50667“-Star Jiena verrät nun in einem Interview, wie es bei ihrem Freund und ihr klappte, wie sie merkte, dass er mehr als nur Freundschaft möchte und woran du merken kannst, dass jemand es ernst mit dir meint.

Wie es zwischen Jiena und ihrem Freund funkte

Im Interview verriet „Köln 50667“-Star, wie sie ihren Freund auf Instagram kennengelernt hat. „Er hatte mir auf eine Story, in der ein Babyfoto von mir zu sehen war, mit Lachsmileys und der Aussage, dass ich mich optisch gar nicht verändert hätte, geantwortet.“

Dieser Schritt kam sehr gut bei der Schauspielerin an, schließlich sei dieser Einstieg sehr viel geschickter und charmanter gewesen, als so mancher Anmachspruch den sich der „Köln 50667“-Star bestimmt schon hatte anhören müssen. Ein weiterer Pluspunkt: Er gefiel ihr optisch sehr gut. 🤭

Ein Tipp, der sich bei der Geschichte zwischen ihrem Freund und Jiena herauskristallisiert: Wenn dir jemand gefällt, dann sei mutig und mach den ersten Schritt! Denn genauso hat auch sie es gemacht! „Ich habe von meiner Seite viel mehr Interesse gezeigt, als er zu diesem Zeitpunkt“, erinnert sich der Star an die Anfangszeit. Das war natürlich nicht ganz einfach für sie auszuhalten! „Mein Geduldsfaden wurde immer kürzer. Aber irgendwann hat er sich mir mehr geöffnet und war sehr fürsorglich und aufmerksam.“ Ja, es läuft eben nicht immer so, wie in den Filmen und Serien! Manchmal brauch es Geduld und Ausdauer, bis sich aus einem Flirt eine Beziehung entwickelt.

Daran merkst du, ob jemand auf dich steht

Doch man sollte auch auf die Signale des Gegenübers achten. Dafür hat „Köln 50667“-Star Jiena auch ein paar Tipps: „Dass er sich darum kümmert, dass ich heil zuhause ankomme und nicht nachts irgendwo alleine rumlaufen muss“, sei für sie ein Zeichen gewesen, dass er Interesse an ihr hatte. „Oder auch, wenn ich merke, dass er meine ungeteilte Aufmerksamkeit haben möchte.“

Doch nicht immer steht jemand auf dich, auch das passiert und muss man akzeptieren. Auch hierfür gibt es Anzeichen, wie Jiena klarmacht: „Wenn jemand zum Beispiel keine Gegenfragen stellt und kein Interesse an deinem Leben hat, ist das ein deutliches Zeichen.“ Auch kurze, knappe Antworten seien für die Schauspielerin ein klares Zeichen für Desinteresse – „so signalisiere ich das nebenbei auch“.

Übrigens: Du musst kein*e Flirt-Meister*in sein, um in einer glücklichen Beziehung zu landen! Auf die Frage, ob Jiena gerne flirtet, gibt sie eine klare Antwort: „Ich bin kein Flirtmensch.“ 🤣 Und das muss auch gar nicht sein! Jemand, der*die dich mag, zeigt ehrliches Interesse an dir, kümmert sich um dich und respektiert dich.

