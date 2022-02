„Köln 50667“-Verrat: Paco geht fremd!

Zwischen Paco und Stevie knistert es

Ein paar Jahre ist es nun schon her, seit wir etwas über Leas Vergangenheit erfahren haben: 2018 traf Lea auf den ehemaligen Freund ihrer Mutter, Kai, und wurde von Erinnerungen an ihre Kindheit eingeholt. Kai hatte sie damals sexuell missbraucht - Erlebnisse, die der "Köln 50667"-Liebling nur vergessen wollte.

AUCH INTERESSANT:

Jetzt kommt es zu einer weiteren Konfrontation mit ihrer Vergangenheit: Vor wenigen Tagen erst tauchte Leas jüngerer Halbbruder Stevie auf, frisch aus dem Gefängnis. Er ist nun auf Bewährung freigekommen und haust vorübergehend bei Lea in der WG. Da wohnt auch Paco, der trotz anfänglicher Bedenken wegen seiner kriminellen Vergangenheit nun ein Auge auf Stevie geworfen hat.

"Köln 50667": Paco geht seinem Freund fremd!

In letzter Zeit läuft es nicht sonderlich gut zwischen Paco und seinem Freund Julian. Der ist nämlich ziemlich eifersüchtig und lässt Paco kaum Freiraum. Stevies plötzliches Auftauchen in der WG macht das Ganze nicht unbedingt leichter, denn Paco findet ihn ziemlich hot. Wenig später findet er sogar heraus, dass Stevie ebenfalls schwul ist - na, wenn er sich da mal nicht die Finger verbrennt.

In der Folge vom 3. Februar dann der Seitensprung: Paco betrügt seinen Freund Julian und das auch noch mit Stevie! Wie geht es in dem Dreiergespann weiter? Kann Julian diesen Verrat verzeihen? Oder war es der letzte Sargnagel für ihre Beziehung und Paco und Stevie werden nun ein Paar? All diese Fragen werden in einer neuen Woche „Köln 50667“ von Montag bis Freitag um 18:05 Uhr auf RTLZWEI beantwortet! Wer eine Folge verpasst hat, kann diese auf RTL+ schauen. Wir wünschen viel Spaß!

*Affiliate-Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->