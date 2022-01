„Köln 50667“: Familienzuwachs für Lea!

Leas Vergangenheit holt sie wieder ein

Ein paar Jahre ist es nun schon her, seit wir etwas über Leas Vergangenheit erfahren haben: 2018 traf Lea auf den ehemaligen Freund ihrer Mutter, Kai, und wurde von Erinnerungen an ihre Kindheit eingeholt. Kai hatte sie damals sexuell missbraucht - Erlebnisse, die der "Köln 50667"-Liebling nur vergessen wollte.

Jetzt kommt es zu einer weiteren Begegnung mit ihrer Vergangenheit: Wie es in der "Köln 50667"-Vorschau heißt, taucht noch im Januar Leas Halbbruder in Köln auf. Er scheint eine schlimme Zeit hinter sich zu haben, denn in der RTLZWEI-Beschreibung ist die Rede davon, dass er im Gefängnis saß. Wie lange und weshalb, wird dort nicht aufgeklärt.

Ihr Halbbruder zieht bei Lea ein

Wie es scheint, wird Stevie, so der Name von Leas Bruder, fürs Erste in der WG unterkommen. Dort plagen ihn Schlafstörungen, sodass er sich nachts sportlich verausgabt, um irgendwann schlafen zu können. Ein Graus für Lea, die ihn sich bald zur Brust nimmt. Weil auch sie schon im Knast war, kann sie Stevie allerdings auch verstehen und die beiden nähern sich als Geschwister an...

„Köln 50667“ bei RTLZWEI

Wie wird es Lea damit gehen, dass ihr Halbbruder auf einmal in der WG wohnt? Werden sich die beiden annähern oder bedeutet der Besuch aus der Vergangenheit nur Stress für sie? All das und vieles mehr erfährst du von Montag bis Freitag um 18:05 auf RTLZWEI! Und für alle, die eine Folge verpasst haben oder nicht auf die Fernsehausstrahlung warten wollen: Ihr könnt auf RTL+ alle neuen und alten Folgen der beliebten Serie streamen!

