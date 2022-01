„Köln 50667“ Geheimnis: Es brodelt in Sam

"Köln 50667": Das belastet Sam sehr!

Sams Gedanken kreisen immer wieder um Ben. Dass sie sich in ihn verknallt, hatte sie nicht geplant, aber nun geht er ihr einfach nicht aus dem Kopf. Um sich abzulenken, verabredet sie sich zu einer Jam-Session mit Paco. Doch dazu taucht überraschend auch Ben auf – mit einem Date im Schlepptau.

Eigentlich sollte sie doch mit der Jam-Session Ben eine Zeit lang aus ihrem Kopf verbannen und nun steht er genau vor ihr. Wie wird Sam damit umgehen?

"Köln 50667": Werden sie sich jemals vertragen?

Und vergessen wir mal nicht das Drama um Lisa. Erst vor Kurzem hat sich Lisa so richtig zu gedröhnt, weil ihr aktuell alles einfach zu viel ist. Erst die Schock-Nachricht über ihre leibliche Mutter Meike und dann noch der Streit mit ihrer BFF Dascha. Der „Köln 50667“-Charakter Dasha war sogar in Lebensgefahr! Auch wenn Lisa den Kontakt zu Meike nicht möchte, so macht sie sich sofort auf den Weg zu ihrer Tochter, als sie hörte, dass jemand aus Lisas Studentenwohnheim angegriffen wurde. Zwar stellt Meike erleichtert fest, dass Lisa nicht das Opfer war, doch muss sie abermals erkennen, dass Lisa sie hasst. Ob die beiden sich jemals annähern werden? Und wie geht es mit Sam und Ben weiter? All das und vieles mehr erfährst du von Montag bis Freitag um 18:05 Uhr auf RTLZWEI! Und falls du eine Folge verpasst hast, kannst du sie jederzeit auf RTL+ * streamen.

