"Köln 50667" Schock: Lisa dröhnt sich zu!

"Köln 50667" ist wieder zurück!

In den vergangenen Wochen war es ruhig um die beliebten RTLZWEI Serien "Köln 50667" und "Berlin – Tag & Nacht", da es keine neuen Folgen mehr gab! Das ändert sich nun aber. Die Weihnachts- und Neujahrspause ist vorbei und es geht ab heute Abend wie gewohnt mit der daily dose an Drama, Intrigen und Liebe weiter. ⤵️

Es wird wieder extrem bei "Köln 50667"

Erst vor Kurzem hat Lisa die ganze Wahrheit über ihre Mutter erfahren und wer ihre wirkliche Mutter ist. Seither ist sie am Ende.Sie möchte nichts mehr mit Meike zu tun haben! Und trotz Entschuldigung will Dascha nichts mehr von Lisa wissen. Sie kann einfach nicht glauben, was Lisa getan hat. Familie kaputt und keine Freund*innen mehr. In jeder Lebenslage ist gerade der Wurm drin. Lisa weiß sich nicht mehr zu helfen und greift in ihrer Verzweiflung zu Tabletten! Sie dröhnt sich komplett weg! Ob George sie noch retten kann? Außerdem sind Jill und Dascha auf gemeinsamer Mission und machen Jagd auf den Vergewaltiger! Das alles und mehr erfährst du bei "Köln 50667" von Montag bis Freitag täglich um 18:05 Uhr auf RTLZWEI. Natürlich kannst du auch alle Folgen auf RTL+ * streamen. 🎦

