“Köln 50667”: Jetzt ist sie in Lebensgefahr!

Alle gegen Dascha

Dascha möchte mehr Zeit mit Jill verbringen – doch das nervt ihren neuen Freund Timo ganz schön ab! Die beiden können sich einfach nicht ausstehen, was Dascha ihm auf eine sehr direkte Weise mitteilt.

Doch davon ist irgendwann auch Jill absolut genervt und macht Dascha eine klare Ansage! Und auch an anderer Front macht sich Dascha aktuell keine Freund*innen: Noch immer ist sie richtig sauer auf ihre ehemalige Freundin Lisa und ihren Ex-Lover Hannes. Im Club legt sie sich mit beiden an und es entbrennt ein krasser Streit! Der führt dann dazu, dass Dascha wütend und allein im Dunkeln durch den Park geht. Schnell bemerkt sie eine düstere Figur, die ihr auf den Fersen ist … Ist Dascha nun in Lebensgefahr? Wird sie das nächste Opfer des Vergewaltigers?! 😨

„Köln 50667“ auf RTLZWEI!

Wird Jill noch checken, was für ein Spiel ihr Freund Timo wirklich spielt? Werden sich Dascha und Lisa jemals wieder vertragen oder wird es zwischen den beiden nur noch Streit geben? Und was passiert nun mit Dascha? Wird sie das Opfer einer Vergewaltigung? All das und vieles mehr erfährst du von Montag bis Freitag um 18:05 Uhr auf RTLZWEI! Und falls du eine Folge verpasst hast, kannst du sie jederzeit auf RTL+* streamen.

