„Köln 50667“: Timos Lügen-Gerüst bricht zusammen!

„Köln 50667“: Timo fliegt auf!

Dascha und Lisa finden Hinweise darauf, dass Timo in der Vergangenheit an einer anderen Universität sein Unwesen trieb: Die Serien-Vergewaltigungen dort hörten erst auf, als er die Uni verließ!

Ein Opfer konnte sogar eines seiner Tattoos beschreiben, weswegen nun auch Freundin Jill immer größere Zweifel an seiner Unschuld hegt … Ein gemeinsamer Ausflug mit ihm wird zum Höllentrip, als sie heimlich an sein Handy geht und eindeutige Fotos und Sprachaufnahmen findet. Doch Timo erwischt sie auf frischer Tat! Es gelingt ihr zwar, ihren Standort an ihre Freund*innen in Köln zu schicken, doch werden diese früh genug erscheinen, um sie vor Timo zu retten?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Kann Jill Timo entkommen oder wird sie sein nächstes Opfer? Werden ihre Freund*innen das Schlimmste verhindern können? Und wie geht es dann mit Timo weiter? Wird er endlich seine gerechte Strafe für seine furchtbaren Taten erhalten? All das und vieles mehr erfahrt ihr von Montag bis Freitag auf RTLZWEI um 18:05 Uhr bei einer neuen Folge von „Köln 50667“! Für alle Fans, die eine Folge verpasst haben: Auf RTL+ könnt ihr alle Episoden ganz entspannt streamen. Wir wünschen viel Spaß!

