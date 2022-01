„Köln 50667“ Schock: Hannes ist am Ende 😳

Neues Drama bei "Köln 50667"

Diese Woche war bei "Köln 50667" schon wieder so einiges los. Und es wird noch mehr abgehen. Jule ist fremdgegangen und hat eine Nacht mit Robert verbracht. Sie wollte unbedingt alles tun, um die Anteile des Hostels wieder zurückzubekommen. Doch was bleibt dabei auf der Strecke und geht in die Brüche? Sam hat gegenüber Ben die Liebes-Bombe platzen lassen. Sie musste ihm endlich sagen, dass sie mehr als nur Freundschaft für ihn empfindet. Und was geht eigentlich bei Hannes und Lisa?

Hannes ist am Boden zerstört

Für Hannes hat sich die Situation im Studentenwohnheim immer noch nicht verbessert. Nach wie vor wird er von anderen Bewohner*innen als angeblicher Vergewaltiger angefeindet. Hannes wird alles zu viel. Er will nichts mehr von der Welt mitbekommen und verkriecht sich. Er geht nicht mehr aus seinem Zimmer und besucht auch keine Vorlesung mehr. Lisa muss jetzt handeln. Sie hat eine Idee, wie sie Hannes wieder auf andere Gedanken bringen kann und setzt dies auch gleich in die Tat um! Ob sich Hannes darüber freuen wird?

