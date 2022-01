„Köln 50667“: Sam lässt die Liebes-Bombe platzen!

„Köln 50667“: Kann Sam sich endlich überwinden?

Es gab eine Zeit, in der waren Ben und Sam einfach nur gut befreundet – doch diese Zeit ist leider schon länger vorbei!

Denn aktuell ist das Verhältnis zwischen den beiden ziemlich angespannt. Das liegt größtenteils daran, dass Sam das Date von Ben ziemlich hart sabotiert hat! Der eigentliche Grund ist allerdings ein anderer, doch davon ahnt Ben (noch) nichts. Als Ben seine Freundin zur Rede stellt und ein klärendes Gespräch fordert, ist Sam erstmal völlig überfordert von der Situation. Doch mit ein wenig Abstand wird ihr klar: Sie darf sich dem Gespräch nicht entziehen und muss Ben nun endlich die Wahrheit über ihre Gefühle sagen!

Wird sich Sam endlich trauen, Ben alles zu gestehen? Und falls ja: Wie wird er darauf reagieren? Empfindet er ähnlich wie Sam? Oder will er am Ende doch nur Freundschaft? All das und vieles mehr erfährst du montags bis freitags um 18:05 auf RTLZWEI! Und für alle, die eine Folge verpasst haben: Du kannst „Köln 50667“ ganz entspannt und jederzeit auf RTL+* streamen. Wir wünschen viel Spaß bei der neuen Folge!

