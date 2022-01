„Köln 50667“: Jule geht fremd!

„Köln 50667“: Wie wird sich Jule entscheiden?

Robert lässt Jule einfach nicht in Ruhe! Gerade erst von einer Geschäftsreise zurück, macht er ihr schon wieder Avancen und wiederholt sein widerliches Angebot: Eine Nacht mit ihm und Jule und Marc erhalten ihre Hostel-Anteile zurück.

Jule ist wütend aber auch ein wenig verzweifelt: Einerseits steht es für sie eigentlich außer Frage, dass sie nichts mit Robert zu tun haben will, andererseits würde es Marc und ihr enorm helfen, wenn sie ihre Anteile endlich zurückbekommen. Es kommt schließlich zu einem gemeinsamen Abend mit Robert – doch wie weit wird Jule gehen, um ihren Traum zurückzubekommen?

„Köln 50667“ auf RTLZWEI

Wird es Jule durchziehen und tatsächlich mehr zwischen ihr und Robert zulassen? Der scheint offenbar tatsächlich Interesse an ihr zu haben. Oder ist das nur eine Show, damit er bekommt, was er will? Für Marc scheint das Ganze sehr fordernd zu sein. Er wirft seiner Freundin sogar vor, dass sie wirklich Sex mit Robert hatte! Aber ist das alles nur ein großes Missverständnis? All das und vieles mehr erfährst du in den neuen Folgen von „Köln 50667“ auf RTLZWEI, montags bis freitags um 18:05 Uhr. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese auf RTL+* problemlos streamen! Wir wünschen viel Spaß.

